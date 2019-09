Urtato dal bus in via Milano a Como: soccorso 35enne

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un autobus di Asf Autolinee a Como. Il pullman di linea procedeva lungo via Milano in direzione di via Napoleona quando giunto all'altezza dell'intersezione con via Cadorna, vicinpo alla chiesa di San Bartolomeo, ha urtato un pedone. GLi agenti di polizia locale sono intervenuti per verificare e accertare le cause dell'incidente. Un'ambulanza della Croce Rossa di Como e un'automedica hanno soccorso l'uomo che ha riportato solo lievi ferite. La corsa del bus protagoinista dell'incidente è stata sospesa.