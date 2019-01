Uomo investito a Guanzate: è morto

Tragico incidente stradale a Guanzate: un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato investito in viale Somaini all'altezza del civico 2. E' successo verso le 10.30 di giovedì 10 gennaio 2019.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che i soccorsi sono stati chiamati con la massima urgenza e a Guanzate sono arrivate ambulanza e automedica. Allertato anche l'elisoccorso. Il 67enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dalla Croce Rossa di Lomazzo ma è deceduto per la gravità delle ferite riportate.

Dinamica e cause dell'incidente sono ora al vaglio della polizia locale di Guanzate intervenuta per i rilievi.

Soltanto pochi giorni fa, lunedì 7 gennaio, un altro uomo, Giuseppe Rusconi di 81 anni, è morto dopo essere stato investito a Valbrona.