Uomo investito e ucciso sulla Regina da un'auto pirata

Incidente mortale a Consiglio di Rumo, frazione di Gravedona e Uniti: poco dopo la mezzanotte a cavallo tra sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 un uomo di 76 anni, residente a Tremezzina, è stato investito da un'auto che non si è fermata dopo l'urto. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto lungo la Statale Regina all'altezza del locale New Planet.