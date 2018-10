Incidente a Carate Urio, investe un anziano e scappa: trovato e denunciato pirata della strada

E' stato trovato e denunciato il pirata della strada che lunedì 8 ottobre, poco prima di mezzogiorno, ha investito un anziano a Carate Urio, sulla Statale Regina, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Nell'incidente l'auto ha perso lo specchietto destro. La polizia stradale di Como è risalita all'investitore proprio grazie all'analisi del pezzo rimasto sull'asfalto e alle immagini delle telecamere installate sulla Regina. Si tratta di un uomo di 58 anni residente in Val d'Intelvi, raggiunto dagli agenti sul posto di lavoro. Ai poliziotti ha detto di non essersi reso conto di quanto accaduto. E' stato denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con lesione. L'anziano investito, un 85enne di Carate, ha riportato un forte trauma cranico e diverse escoriazioni.

Nei giorni scorsi la polizia stradale è risalita a un altro pirata della strada che ha causato un incidente in autostrada, con il ferimento di 4 ragazzi, senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo è risultato ubriaco.