Cantù, investito dal corriere in retromarcia: morto uomo di 74 anni

Un uomo di 74 anni è stato investito a Cantù poco dopo le 10.30. L'incidente è avvenuto in via Ginevrina da Fossano. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate, tanto è vero che il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Circolo di Varese dove è morto nel primo pomeriggio. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Cantù.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato investito da un furgone delle consegne pacchi mentre stava rincasando. Il 74enne stava andando verso la sua abitazione e si trovava in una stretta via laterale alla principale. Il corriere sarebbe entrato in quella via in retromarcia e non avrebbe visto il pensionato e lo avrebbe trascinato per una ventina di metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco per disincastrare l'uomo rimasto intrappolato tra le ruote del veicolo.