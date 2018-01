Como, pedone investito sotto il ponte di via Badone

Incidente in via Badone a Como intorno alle ore 10.30: un pedone è stato investito sotto il ponte pedonale che sovrasta la strada. Le sue condizioni sono apparse molto gravi. Sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica. Gli agenti di polizia locale hanno regolato il traffico che ha accusato pesanti disagi a causa dei soccorsi in corso. Non è chiara la dinamica. Spetterà ai vigili ricostruire l'accaduto. Al momento non si conoscono le generalità del pedone investito e le sue condizioni.