Investito ad Albese con Cassano: è gravissimo

Grave incidente stradale ad Albese con Cassano, dove un uomo è stato investito in via Lombardia: è successo intorno alle 10 di mercoledì 23 gennaio 2019.

Sul posto sono stati allertati subito i mezzi di soccorso intervenuti in codice rosso: secondo quanto è stato possibile ricostruire l'uomo, di cui al momento non si conosce l'età, sarebbe stato urtato da un'auto e sbalzato in un avvallamento a lato della carreggiata. Per questo sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Como. Ad Albese è arrivata subito un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Allertato anche l'elisoccorso del 118 e la polizia locale di Albese per i rilievi.

Le condizioni dell'uomo sarebbero molto gravi.