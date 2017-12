Como, donna investita sulle strisce: è morta

Non ce l'ha fatta la donna di 64 anni investita intorno alle 7 del mattino del 28 dicembre 2017 in via Bixio a Como. E' morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

La vittima è una donna di orgine filippina ma cittadina italiana, residente a Como: è stata travolta in via Bixio mentre attraversava sulle strisce pedonali da destra verso sinistra all'altezza di via XXVII Maggio da un'auto che saliva da piazza Santa Teresa. Alla guida dell'utilitaria un 60enne italiano.

Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Un'ambulanza della Croce Rossa di Como e un'automedica sono prontamente intervenute per prestare soccorso alla 64enne. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Como per effettuare i rilievi dell'incidente e per regolare la viabilità in attesa dello svolgimento dei soccorsi. La strada è stata chiusa alcuni minuti ma senza grossi disagi per il traffico vista l'ora. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo dellla Battaglia dove è deceduta.

La donna si chiamava Maria Lourdes Mendoza. Abitava in viale Varese a Como. E' giunta in ospedale in condizioni disperate ma i medici hanno comunque tentato tutte le manovre di rianimazione possibili. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: la donna è spirata poco dopo essere stata trasportata al Sant'Anna.