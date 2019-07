Pauroso incidente nella notte, incastrata con il braccio nell'auto

Intervento di soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del Fuoco di Como in via Statale dei Giov, angolo via Indipendenza, nel Comune di Fino Mornasco. Nella notte del 21 luglio, i mezzi di soccorso sono intervenuti per un pauroso incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli. Si segnalano due feriti tra cui una donna incastrata in abitacolo per la quale i VVF hanno dovuto provvedere a liberarla. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze.