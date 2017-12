Incidente sotto al presepe di Solbiate e ribaltamento a Cirimido

Cinque incidenti in meno di 12 ore in provincia di Como, tutti di notte. Il primo è avvenuto a Carbonate poco prima delle ore 21 in via Volta. La donna al volante, una 38enne, è stata traspportata per accertamenti all'ospedale di Tradate, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Poco dopo, intorno alle 22, un'auto si è schiantata contro un muro in via Roma a Solbiate, proprio nel tratto che scorre sotto la chiesa di Sant'Alessassandro, dove è stato alle stito il presepe, come si vede nella foto. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. A bordo dell'auto c'erano una ragazza di 23 anni, un uomo di 30 e una donna di 51: tutti illesi. Non risultano altre auto coinvolte.

Scontro tra due auto, invece, in via Biffi a Erba. A farne le spese una ragazza di 20 anni e un uomo di 58 anni. Sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale di Erba ma non hanno riportato ferite o lesioni serie.

Incidente più grave, invece, a Gera Lario: un'auto che percorreva la statale Regina intorno alle 23.30 ha perso il controllo ed è andata a sbattere fuori strada. I due occupanti - una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 22 anni - sono stati soccorsi da un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo e da un'automedica e sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

A Cirimido, intorno alle ore 1 in via De Gasperi, un'auto si è ribaltata con a bordo tre uomini di 42, 49 e 52 anni. Anche in questo caso nessun'altra auto è rimasta coinvolta. I tre uomini sono riusciti ad uscire dal veicolo incidentat illesi. Nessuno di loro è stato trasportato all'ospedale.