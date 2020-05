Incidenti in provincia di Como: 4 ciclisti investiti in un solo giorno

Quattro incidenti avvenuti il 30 maggio 2020 in provincia di Como hanno visto protagonisti, loro malgrado, altrettanti ciclisti rimasti feriti a seguito di urti con automobili. Il primo è accaduto poco prima delle 7 del mattino in via Como a Cantù: un 51enne è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 8 sulla medesima via del primo: questa volta ad avere la peggio è stato un ciclista di 46 anni che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù.

Poco prima delle 9 un terzo incidente è avvenuto in via Don Luigi Orione a Erba dove è rimasto ferito un uomo di 43 anni, anch'egli trasportato all'ospedale Sant'Anna.

Infine l'incidente forse più grave è avvenuto a Moltrasio intorno a mezzogiorno sulla Statale Regina: il ciclista di 47 anni è stato soccorso d'urgenza e portato all'ospedale di San Fermo della Battaglia.

Nessuno dei quattro ciclisti è in pericolo di vita.

