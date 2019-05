Como, incidente in via Mentana: caos traffico

Incidente a Como in via Mentana, all'incrocio con via Morazzone, intorno alle 7.40 della mattina del 15 maggio 2019. Due auto si sono scontrate. Una delle due vetture è andata a sbattere contro il palo di un cartello stradale ed è finita sul marciapiede. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Due le persone rimaste coinvolte: entrambe sono state soccorse ma nessuna delle due ha riportato gravi ferite. Le operazioni di soccorso del 118 hanno reso necessario bloccare la strada. L'incidente ha creato non pochi disagi alla viabilità di quella zona del centro città. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Como per i rilievi del caso e per regolare la viabilità.