Incidente a Zelbio, auto ribaltata: grave un 26enne

Grave incidente a Zelbio in via Stoppani poco prima delle ore 15. Una macchina si è ribaltata. A bordo c'era un ragazzo di 26 anni che è rimasto gravemente ferito. Dopo il repentino intervento del Sos di Canzo è stato subito chiaro ai soccorritori che le condizioni del giovane automobilista erano disperate. E' stato, dunque, richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero del 118 di Como è arrivato a Zelbio in pochi minuti con il medico che ha prestato le prime cure al 26enne. Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è arrivato in condizioni molto gravi.