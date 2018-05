Incidente a Villa Guardia, scontro tra auto e moto: un ferito grave

Incidente nel primissimo pomeriggio di giovedì 10 maggio 2018 a Villa Guardia in via Varesina: secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. E' successo poco dopo le 13.30. Nell'impatto la peggio è toccata a un uomo di 33 anni. Per lui si è temuto il peggio, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: in via Varesina sono arrivate un'ambulanza della croce rossa di Grandate e un'automedica da Como. Il personale medico ha prestato all'uomo le prime cure, poi è stato portato in ospedale in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri di Cantù per i rilievi.

Lo scorso 24 aprile sempre in uno scontro tra un'auto e una moto un 16enne aveva riportato ferite gravi: era successo a Luisago.