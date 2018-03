Incidente a Villa Guardia, frontale auto-furgone: 2 feriti gravi

Incidente a Villa Guardia intorno alle 10.30 in via Firenze. Una Toyota Yaris guidata da una donna di 58 anni e un furgone guidato da un 35enne si sono scontrati in modo frontale. L'urto è stato violento ed entrambe le persone sono rimaste ferite in modo grave.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare i soccorritori del 118 ad estrarre l'uomo e la donna dai rispettivi veicoli dopo l'incidente.

Due ambulanze della Croce Verde di Fino Mornasco e della Croce Azzurra di Cadorago hanno soccorso i feriti e trasportati all'ospedale di San Fermo della Battaglia.

La strada è stata chiusa per consentire non solo le operazioni di soccorso ma anche quelle di messa in sicurezza della strada, resa pericolosa dalla fuoriuscita di olio dai motori delle auto incidentate. Qui il video dei soccorsi.