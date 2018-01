Incidente a Villa Guardia: malore alla guida, morto uomo di 58 anni

Incidente mortale nella prima mattina di mercoledì 31 gennaio 2018 a Villa Guardia. A perdere la vita un uomo di 58 anni, Luigi Terzi, finito con l'auto contro un palo.

Secondo le primissime informazioni raccolte, il conducente avrebbe avuto un malore e non sarebbe più riuscito a controllare la vettura, finendo contro un palo al lato della strada. L'incidente è avvenuto in via Monte Rosa, all'altezza del Bowling. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

L'uomo, classe 1959, è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della croce rossa di Grandate e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Allertati anche i carabinieri di Cantù.