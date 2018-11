Incidente a Villa Guardia: due feriti in via Firenze

Incidente a Villa Guardia: due auto si sono scontrate intorno alle ore 19.50 in via Firenze. Due persone sono rimaste ferite, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Croce Verde di Fino Mornasco e un'automedica. Uno dei due feriti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.