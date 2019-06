Incidente frontale a Villa Guardia: 4 feriti gravi

Incidente stradale a Villa Guardia in via Firenze: un violento frontale tra due auto in cui sono rimaste ferite 4 persone in maniera seria.

L'impatto intorno alle 13.30 di lunedì 10 giugno 2019: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per estrarre dalle lamiere delle auto due persone rimaste incastrate. I feriti, due ragazze di 22 e 24 anni, un'altra persona di 23 anni e un uomo di 50, sono stati affidati alle cure delle ambulanze, arrivate da Grandate e Lurate, e dell'automedica. Sono poi stati portati in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Allertati per ricostruire la dinamica anche i carabinieri di Cantù.

Una zona, via Firenze, già teatro di numerosi scontri: l'ultimo a novembre 2018.