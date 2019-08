Grave incidente in viale Masia a Como: ferito un motociclista

Grave incidente in viale Masia a Como: poco dopo le 17.30 un motociclista di 46 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta. Non è chiara la dinamica del fatto. Il 46enne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como che lo ha trasportato d'urgenza alla base dell'elisoccorso di Como. Da lì è stato portato in volo all'ospedale Circolo di Varese in codice rosso.