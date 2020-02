Cernobbio, auto sbanda e finisce in bilico sul ciglio: soccorsa anziana

È accaduto oggi, a Cernobbio in via Regina. Una donna alla guida della sua auto ha letteralmente perso il controllo della guida e si è andata a schiantare contro una barriera di sicurezza in metallo che ha fortunatamente evitato che l'auto precipitasse. La conducente è eprò rimasta incastrata nell'abitacolo. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che dopo averla tirata fuori dall'autovettura, hanno lasciato la donna nelle mani del 118 per le cure necessarie.