Incidente in via Paoli a Como: auto ribaltata

Incidente a Como poco prima delle ore 11 dell'11 maggio 2020: un'auto si è ribaltata in via Pasquale Paoli. Nella dinamica è stato coinvolto anche un tir. La donna di 54 anni a bordo della macchina è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e da un'automedica. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria situata davanti al Old America.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.