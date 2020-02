Incidente a Uggiate Trevano: paura per un motociclista

Incidente a Uggiate Trevano poco prima di mezzogiorno. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Mulini. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è caduto riportando, però, ferite non gravi. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa del Sos di Olgiate Comasco e da un'automedica.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.