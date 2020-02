Como, incidente paralizza il traffico in via Bixio e in Valfresca

Un incidente avvenuto tra u a moto e un'auto in via Bixio a Como, all'altezza del civico 5, ha causato gravi disagi al traffico tanto che per percorrere l'intera Valfresca (via XXVII Maggio) da San Fermo a Como ci sono voluti tre quarti d'ora esatti. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.10, poco distante dal piazzale Santa Teresa. Le cose di auto si sono formate immediatamente tanto che il traffico è risultato praticamente paralizzato per tutta la lunghezza della Valfresca e di via Bixio.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone: due donne di 44 e 45 anni e un uomo di 56 anni. Uno di loro, probabilmente la persona che era in sella alla due ruote, è rimasta ferita e ha riportato ferite e lesioni abbastanza serie, ma non tanto gravi da metterne in pericolo la vita. E' stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Como.