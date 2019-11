Incidente auto-moto a Vertemate: 16enne ferito grave

Gravissimo incidente a Vertemate con Minoprio: un ragazzo di 16 anni che viaggiava in sella alla sua moto è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto a bordo della quale c'era una famiglia con i genitori e il figlio di 12 anni. Nell'urto il ragazzo di 16 anni ha riportato ferite e lesioni molto gravi ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero del 118 di Como ha trasportato il giovane d'urgenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.