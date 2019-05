Incidente a Vertemate: soccorsa una donna

Incidente a Vertemate con minoprio intorno alle 15.15 su via Provinciale per Bregnano. Un piccolo camion e un'auto si sono scontrati per ragioni ancora da chiarire. Nell'urto la donna di 33 anni al volante dell'auto è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde. Sul posto oltre all'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cantù e Lomazzo.