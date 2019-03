Incidente nella notte a Vertamate: donna in ospedale

Incidente nella notte a Vertemate con Minoprio intorno alle ore 4.20 lungo la Statale dei Giovi. Stando alle prime informazioni le auto coinvolte sarrebbero due ma solo una persona sarebbe rimasta ferita in modo non grave, si tratta di una donna di 61 anni che è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e il carro attrezzi. Sebbene non sia stata ancora resa nota la dinamica dell'incidente una delle due auto ha terminato la sua corsa per metà fuori strada con la parte anteriore in una piccola rivetta a lato della carreggiata come si vede da una delle due foto qui di seguito, scattate da un lettore di QuiComo di passaggio in quel momento.