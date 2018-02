Como, incidente in via Varesina: 2 feriti

Incidente in via Varesina a Como, all'altezza del civico 132 poco dopo le 20 di mercoledì 21 febbraio 2018. Nello scontro sono state coinvolte due auto. In tutto le persone coinvolte, invece, sono state tre. Di queste due sono rimaste ferite, ma non in modo grave. A seguito dell'incidente le auto sono finite sul marciapiede andando a sbattere contro il muro. In quel momento, per fortuna, non passavano pedoni. I feriti sono un ragazzo di 21 anni e un uomo di 56. Sul posto polizia locale, carabinieri e due ambulanze della Croce Rossa di Grandate e della Croce Azzurra di Como. E' stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dai veicoli incidentati. Sulla dinamica dell'incidente non sono stati ancora resi noti i dettagli.