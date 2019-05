Incidente in via Varesina: auto contro il guardrail spartitraffico

Incidente nella notte in via Varesina a Como. Una Fiat Panda con a bordo due giovani - un ragazzo e una ragazza di 26 e 25 anni - è andata a sbattere contro il guardrail spartitraffico in corrispondenza della rampa d'uscita che conduce al centro commerciale Cip Garden. I due ragazzi sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Nessuno di loro ha riportato ferite o lesioni serie. L'incidente è avvenuto poco dopo l'una di notte, tra il 19 e il 20 maggio 2019.