Incidente a Valbrona, ragazzo ferito nell'auto ribaltata

Auto ribaltata in un incidente stradale a Valbrona, nella serata di venerdì 23 novembre 2018: è successo poco prima delle 22 in via Roma per cause in corso di accertamento.

Ferito un ragazzo di 26 anni per il quale i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Valbrona sono accorse un'ambulanza della Croce Rossa di Asso e un'automedica da Como. In un primo momento le condizioni del ragazzo sono apparse gravi, tanto che era stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabineiri. Il giovane è stato poi trasportato all'ospedale di Erba in codice giallo dall'ambulanza.

Notte di incidenti nel comasco quella tra venerdì 23 e sabato 24 novembre: due auto sono finite fuori strada in altrettanti incidenti a Porlezza e Alzate Brianza. Coinvolti sempre dei giovani.