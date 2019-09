Valbrona, schianto sulla "Lariana" tra un'auto e due moto: uno dei motociclisti sbalzato giù per la scarpata a lago

Violento schianto lungo la SS583 Lariana tra un'auto e due moto. Uno dei motociclisti è rimasto schiacciato contro il guard rail, mentre l'altro è stato sbalzato oltre il parapetto finendo sulla spiaggia sottostante, dopo un volo di oltre 5 metri.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15.00 di sabato 7 settembre 2019, lungo il tratto di Statale che attraversa il territorio di Valbrona.

Sul posto sono accorse automedica, due ambulanze e due elicotteri del 118 da Como e Bergamo, oltre a uomini e mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalle caserme di Lecco, Canzo e Como, e una squadra dei Saf di Como.

Gravi le condizioni di entrambi i motociclisti. A causa della pendenza della scarpata, alta oltre 5 metri, è stato possibile raggiungere il motociclista finito sulla spiaggia sottostante la strada soltanto con l'elicottero, che lo ha verricellato direttamente a bordo e trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecco. Anche per l'altro motociclista, rimasto schiacciato contro il guard rail, è stato necessario un trasferimento d'urgenza in ospedale a bordo del secondo elisoccorso giunto sul luogo dello schianto.

Ferito e trasportato in ospedale anche il conducente della vettura.

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso la strada è rimasta completamente chiusa al traffico, con conseguenti disagi alla circolazione in zona.