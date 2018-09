Incidente a Uggiate Trevano: 4 feriti

Incidente a Uggiateb Trevano intorno alle 6.40 della mattina dell'11 settembre 2018. Due automobili si sono scontrate mentre percorrevano la strada provinciale 23. La dinamica dell'incidente e i dettagli non sono ancora chiari. Ad ogni modo nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone. Si tratta di una ragazza di 21 anni, di un ragazzo di 24 e di due donne di 46 e 53 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia, del Sos di Appiano Gentile e del Sos di Malnate. Due dei feriti sono stati trasportati in condizioni non gravi all'ospedale di Varese e di San Fermo.