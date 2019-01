Sbatte la testa contro l'auto che lo precede: ciclista grave soccorso dall'elicottero a Turate

Grave incidente a Turate intorno alle ore 14.30 in via Mascazza a Turate. Un ciclista di 63 anni, residente a Lurago Marinone, è rimasto ferito gravemente dopo avere sbattuto contro l'automobile che lo precedeva. L'uomo, stando ai primi elementi raccolti dagli agenti della polizia locale, stava pedalando nella stessa direzione di un macchina che lo precedeva quando questa ha frenato. Il ciclista non si deve essere accorto che l'auto davanti a lui si era fermata ed è andato a sbattere contro la parte posteriore della vettura con la testa. L'uomo ha riportato diverse ferite e traumi ed pè stato soccorso d'urgenza dall'elicottero del 118. E' stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sono gravi.