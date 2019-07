Incidente a Turate, auto si ribalta dopo lo scontro

Incidente a Turate intorno alle 15 del 28 luglio 2019. Due auto si sono scontrate in via Como. A causa dell'urto una delle due si è ribaltata su un fianco. Gli occupanti delle vetture sono stati soccorsi in codice rosso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo.

I due feriti - due uomin di 47 e 69 anni - sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente mentre la ditta Vibocar ha provveduto a rimuovere i veicoli incidentati. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per stabilire le responsabilità.