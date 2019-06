Incidente a Turate, auto incendiata dopo lo schianto: 3 feriti

Incidente stradale a Turate in via Cavour, all'incrocio con viale Puecher: uno schianto tra un'auto e un furgoncino verso le 14.30 di lunedì 24 giugno 2019. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati violentemente: dopo l’impatto uno dei veicoli ha preso fuoco. Fortunatamente le fiamme sono state contenute da una persona grazie a un estintore.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso: i pompieri di Varese-distaccamento di Saronno, sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza i veicoli, per poi collaborare con il personale sanitario per soccorrere i feriti. In ospedale in codice giallo un ragazzo di 21 anni, una ragazza di 26 e un uomo di 58. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.