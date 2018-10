Incidente a Turate, auto finisce in un campo: una donna ferita

Incidente a Turate intorno alle ore 19.40 lungo la sp29. OPer motivi ancora da chiarire una macchina è uscita di strada. A bordo c'era una donna di 39 anni che è rimasta ferita in modo serio ma non grave. Sono accorsi sul posto gli uomini del 118 con un'ambulanza del Sos di Appiano Gentile e i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre la donna dall'abitacolo dell'auto che era finita in un campo riversa su un fianco. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sembra che nell'incidente sia coinvolto anche un mezzo pesante.