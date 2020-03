Incidente a Trecallo, l'auto va a sbattere: ferito un ragazzo di 25 anni

Incidente a Como, in località Trecallo, intorno alle 22.30 del 7 marzo 2020. Un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo della sua macchina per ragioni ancora da stabilire e d è andato a sbattere a bordo strada. L'incidente è avvenuto in via Maria Montessori. Il giovane conducente è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Azzurra. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.

Il 25enne ha riportato ferite e lesioni abbastanza serie ma non tali da metterne in pericolo la vita. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.