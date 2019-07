Incidente in Ticino, fuori strada col furgone nella scarpata: grave 29enne di Como

29enne comasco ferito in Canton Ticino a causa di un incidente: è successo verso le 5.30 di lunedì 1° luglio 2019 a Gudo, vicino Bellinzona. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, l'uomo, residente in provincia di Como, viaggiava in direzione nord sulla strada cantonale alla guida di un furgone. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo su un rettilineo. Il veicolo è poi uscito di strada sulla destra, finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 29enne ha riportato gravi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso, di sgombero e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa temporaneamente.