Incidente a Tavernola: un bambino tra i feriti

Incidente a Como in via Asiago intorno alle ore 22.30 nei pressi della concessionaria Autovittani. Una macchina con targa tedesca si è schiantata violentamente contro lo spartitraffico che in quel punto divide le due carreggiate.

A bordo c'erano tre persone della stessa famiglia: un uomo di 42 anni, una donna di 30 e un bambino di 8. Dopo l'urto i tre occupanti dell'auto sono stati soccorsi da alcuni passanti in attesa che sopraggiungessero un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e un'automedica. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e successivamente è arrivata anche un'altra ambulanza della Croce Rossa di Como. Ad avere la peggio è stato l'uomo che era al volante: è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo per un trauma cranico e per lesioni al torace. Fuori pericolo, invece, il bambino di 8 anni.