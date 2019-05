Incidente auto-moto a Tavernerio: ferito un uomo

Incidente a Tavernerio nella mattina del 6 maggio 2019. Poco dopo le 7.30 un'auto e una moto si sono scontrate lungo via Provinciale, all'altezza del civico 78. Nello scontro il motociclista - un uomo di 58 anni - ha avuto la peggio ed è rimasto ferito in modo piuttosto serio anche se, stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Il centauro è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo mentre i carabinieri della compagnia di Como si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica e delle eventuali responsabilità del sinistro stradale. Inevitabili i rallentamenti lungo la strada.