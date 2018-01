Incidente a Tavernerio: 3 feriti

Incidente a Tavernerio intorno alle 21.20 su via Provinciale. Sono tre le auto coinvolte. Altrettanti i feriti: due uomini di 31 e 16 anni e una donna di 35. Nessuno di loro è rimasto gravemente ferito, tutavia sono intervenute un'automedica e due ambulanze della Croce Azzurra di Como e della Croce Rossa di Montorfano. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Erba e di Como.

La dinamica

La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per eseguire i rilievi del sinistro stradale. Secondo una prima sommaria ricostruzione non ancora confermata un uomo alla guida di una Yaris, in sospetto stato di ebbrezza, avrebbe prima colpito una Punto che viaggiava verso il centro di Tavernerio e successivamente è andata a sbattere frontalmente contro un'Audi A3. I militari hanno eseguito il test dell'etilometro sull'uomo che presumibilmente ha causato l'incidente.