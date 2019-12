Incidente sulla tangenziale in galleria a Villa Guardia: un uomo intrappolato nell'abitacolo

Grave incidente lungo la tangenziale di Como. Lo schianto, che ha coinvolto tre veicoli, è avvenuto poco dopo le 15.30 del 19 dicembre 2019 nella galleria che collega Villa Guardia a Como. Tra i veicoli coinvolti anche un furgone. Un uomo di 47 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cantù per liberarlo dall'abitacolo in cui è rimasto incastrato dopo lo scontro. L'uomo è stato poi trasportato dalla Croce Rossa Pedemontana all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nel corso del pomeriggio si è appreso che le condizioni del ferito non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Inevitabili i disagi al traffico: lunghe code sulla tangenziale in direzione Como.