Incidente sulla Arosio-Canzo, per fortuna nessun ferito

Sono usciti dalle auto con le loro gambe tutti i tre occupanti dei mezzi coinvolti nell'impressionante incidente sula statale. Ad avere la peggio sembra essere stata una punto nera che ha completametne perso il retroteno e i cui pezzi sono spasi per una cinquantina di metri sulla carreggiata. L'aumbulanza intervenuta è poi ripartita in codice verde. Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito.

