Incidente sulla statale 36, camion ribaltato: chiusa la strada

Incidente in corrispondenza dello svincolo di Briosco lungo la statale 36 per Lecco. Dalle prime informazioni sembra che siano coinvolti due mezzi pesanti. Uno dei due camion si è ribaltato. L'incidente ha costretto le forze dell'ordine a chiudere al traffico la carreggiata nord (direzione Svizzera) sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel territorio comunale di Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

Il traffico in direzione nord è stato temporaneamente deviato in uscita a Giussano sulla viabilità locale. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Nessuna delle persone coinvolte sembra che sia rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza il tratto di strada.