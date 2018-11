Incidente a Sorico: un morto sulla Regina

Incidente a Sorico poco dopo le 6 del mattino dell'8 novembre 2018. Un'auto e un furgone si sono scontrati, lo schianto è stato violento. Dalle prime notizie giunte in redazione sarebbero quattro le persone coinvolte nell'incidente. Un uomo è purtroppo morto nonostante i tempestivi soccorsi mentre almeno altre due persone sarebbero rimaste ferite in modo grave anche se non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Difficile al momento dire quali siano le cause che hanno determinato l'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio per eseguire i rilievi del caso che serviranno a stabilire la dinamica e quindi le responsabilità di quanto accaduto. L'incidente è avvenuto sulla statakle Regina. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioniper il tempo necessario a soccorrere i feriti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e per mettere in sicurezza il tratto di strada sul quale è avvenuto lo schianto.