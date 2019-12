Due incidenti nella notte a Solbiate e Olgiate: 7 persone soccorse

Due incidenti in provincia doi Como hanno impegnato i soccorritori del 118 nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2019. Il primo è avvenuto in via Leonardo da Vinci a Olgiate Comasco, intorno alle ore 2.30. Un'auto con a bordo tre ragazzi di 19, 18 e 17 anni è andata sbattere a lato strada. Non sarebbero coinmvolte altre vetture. I tre ragazzi sono stati soccorsi da due ambulanze del Sos di Olgiate Comasco e della Croce Rossa di Lurate Caccivio. Sono stati portati agli ospedali di Tradate e di San Fermo della Battaglia. Le loro condizioni sono buone, se la sono cavata con qualche contusione.

Più grave, invece, l'incidente avvenuto a Solbiate in via Como, all'eltazza del civico 21. Due le auto coinvolte, 4 i feriti: tre uomini di 25, 33 e 43 anni e una donna di 26. Uno di loro è rimasto ferito in modo piuttosto serio, anche se non è in pericolo di vita: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.