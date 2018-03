Incidente a Solbiate: 7 feriti

Incidente nella serata di sabato 24 marzo 2018 a Solbiate. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo schianto in via Roma che ha coinvolto quattro vetture. L'incidente poco dopo le 21.

Sul posto sono intervenuti subito i mezzi sanitari per soccorrere le persone ferite a bordo delle auto: coinvolte 7 persone. Si tratta di un ragazzo di 14 anni, tre uomini di 24, 32 e 49 anni e tre donne di 39, 45 e 58 anni.



In via Roma sono arrivate automedica da Como e ambulanze da Olgiate e Malnate. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari a estrarre dai veicoli gli occupanti. Allertati anche i carabinieri di Como. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio: due di loro sono stati portati per accertamenti negli ospedali di Tradate e al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Solo poche ore prima a Oltrona San Mamette lo schianto fra due auto aveva causato il ferimento di 7 ragazzi tutti giovanissimi.