Incidente nella notte a Senna Comasco: 4 ragazzi all'ospedale

Incidente nella notte a Senna Comasco. Poco dopo le 23.30 un'auto con a bordo quattro ragazzi è rimasta coinvolta in un incidente. A bordo c'erano due ragazze di 19 anni, una loro amica di 21 anni e un ragazzo di 19 anni. Tutti e quattro sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Due di loro sono stati ricoverati al Sant'Anna, uno all'ospedale di Erba e un altro all'ospedale di Cantù. Sono rimasti tutti feriti in modo serio ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli uomini del 118 giunti con le ambulanze della Croce Rossa di Como, di Lipomo e di Cantù, anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i feriti e consegnarli alle cure del personale medico. Le cause dell'incidente e la dinamica non sono ancora chiare.

(Foto archivio QuiComo)