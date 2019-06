Frontale a Senna Comasco: soccorsa una bambina

Incidente a Senna Comasco intorno alle 16.45 del 14 giugno 2019. Due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano in direzioni opposte via Rovelli. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone: un giovane di 25 anni, una donna di 44 anni e la figlia di 12 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. I carabinieri hanno provveduto ai rilievi del caso mentre la bambina è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni non destano preoccupazione.