Incidente a Senna Comasco, auto ribaltata: un ferito

Incidente a Senna Comasco, in via per Casnate, intorno alle ore 12.30. Un'auto guidata da un uomo di 61 anni è andata a sbattere contro un palo e si è ribaltata. Non sono chiare le cause dell'incidente e i motivi per i quali l'uomo abbia perso il controllo della macchina. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e i vigili del fuoco che hanno lavorato per sgomberare la carreggiata dal veicolo incidentato e e mettere in sicurezza il tratto di strada. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni. L'uomo ha riportato ferite e lesioni abbastanza gravi ma non è in pericolo di vita.