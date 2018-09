Incidente a Schignano, auto esce di strada e cade in un dirupo: ferito il conducente

Incidente a Schignano poco prima delle ore 15. Un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada mentre si trovava in località Posa. La macchina è rotolata in un piccolo dirupo e il conducente è rimasto ferito in modo piuttosto serio. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 e degli uomini dei vigili del fuoco. Le operazioni di recupero del ferito e del veicolo sono state complesse.